Россиянки завоевали четыре золотых медали на Гран-при по художественной гимнастике
В ходе соревнований в Москве было разыграно шесть комплектов медалей.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали на Гран-при в Москве. Дина Аверина стала обладательницей сразу двух медалей - она завоевала первые места в упражнениях с лентой и мячом.
Российская команда также первенствовала в групповых упражнениях с пятью мячами, а четвертое «золото» России принесла сестра Дины Авериной Арина в упражнениях с обручем.
В упражнениях с булавами золотую медаль получила спортсменка из Болгарии Боряна Калейн. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав победила команда Белоруссии.