Россиянки завоевали четыре золотых медали на Гран-при по художественной гимнастике

Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали на Гран-при в Москве. Дина Аверина стала обладательницей сразу двух медалей - она завоевала первые места в упражнениях с лентой и мячом.

Российская команда также первенствовала в групповых упражнениях с пятью мячами, а четвертое «золото» России принесла сестра Дины Авериной Арина в упражнениях с обручем.

В упражнениях с булавами золотую медаль получила спортсменка из Болгарии Боряна Калейн. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав победила команда Белоруссии.