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Российские лыжники и сноубордисты будут выступать на ЧМ под флагом ОКР

Светлана Иванова
11:55 02.02.2021
Сборные будут выступать под названием RSF - Russian Ski Federation.
Российские лыжники и сноубордисты будут выступать на ЧМ под флагом ОКР
© Фото: Fei Maohua, Xinhua, Globallookpress
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Российские команды по лыжным видам спорта будут выступать на чемпионатах мира зимой 2021 года под флагом Олимпийского комитета России. Об этом рассказала глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе.

В частности, речь идет о представителях горнолыжного спорта, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда и фристайла.

Как подчеркнула Вяльбе, все сборные будут выступать под названием RSF - Russian Ski Federation.

Глава Ассоциации лыжных видов спорта также отметила, что сейчас Международная федерация лыжного спорта ждет от МОК решения по поводу использования «Катюши» вместо государственного гимна. В случае запрета будут использоваться фанфары FIS, рассказала Вяльбе РИА Новости.

Из-за санкций WADA бренд «сборная России» находится под запретом до конца 2022 года, поэтому вопрос названия российских команд на чемпионатах мира по зимним видам спорта в 2021 году рассматривался дополнительно.

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