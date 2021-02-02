Российские лыжники и сноубордисты будут выступать на ЧМ под флагом ОКР
Российские команды по лыжным видам спорта будут выступать на чемпионатах мира зимой 2021 года под флагом Олимпийского комитета России. Об этом рассказала глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе.
В частности, речь идет о представителях горнолыжного спорта, лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда и фристайла.
Как подчеркнула Вяльбе, все сборные будут выступать под названием RSF - Russian Ski Federation.
Глава Ассоциации лыжных видов спорта также отметила, что сейчас Международная федерация лыжного спорта ждет от МОК решения по поводу использования «Катюши» вместо государственного гимна. В случае запрета будут использоваться фанфары FIS, рассказала Вяльбе РИА Новости.
Из-за санкций WADA бренд «сборная России» находится под запретом до конца 2022 года, поэтому вопрос названия российских команд на чемпионатах мира по зимним видам спорта в 2021 году рассматривался дополнительно.