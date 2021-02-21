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Теннисисты Медведев и Джокович поделились впечатлениями о матче

Алексей Курильченко
14:55 21.02.2021
Сербский спортсмен назвал россиянина самым сложным соперником в своей жизни.
Теннисисты Медведев и Джокович поделились впечатлениями о матче
© Фото: JAY TOWN,Tennis Australia, РИА Новости
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Теннисисты Даниил Медведев и Новак Джокович высказали свои впечатления о финальном матче турнира Australian Open. Об этом они рассказали в интервью телеканалу «Евроспорт».

«Мне нравится общаться с Даниилом вне корта, он очень приятный человек, но на корте он один из самых сложных соперников в моей жизни. Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени», - рассказал победитель чемпионата Джокович.

Сербский спортсмен отметил, что Медведев провел «потрясающую» серию из 20 матчей без поражений. Сам Даниил оказался впечатлен мастерством своего соперника.

«Непросто говорить, когда проиграл в финале. Поздравляю Новака и его команду, девятый титул - это впечатляет, у меня нет слов», - рассказал теннисист.

По словам Медведева, во время тренировок Джокович общался с ним как с другом - их первая встреча состоялась, когда россиянин был 500-й ракетой мира, а серб уже занимал первую строчку рейтинга.

Финальная игра Australian Open длилась 1 час 53 минуты и закончилась победой сербского теннисиста со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Это уже девятая за всю карьеру Джоковича на турнире.

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