Медведев проиграл Джоковичу финале Australian Open

Российский теннисиcт Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в финале Australian Open.

Игра длилась 1 час 53 минуты и закончилась победой сербского теннисиста со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Это уже девятая за всю карьеру победа Джоковича на Australian Open.

Медведев проиграл в финале турнира серии Большого шлема во второй раз за всю карьеру - в 2019 году он уступил испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.