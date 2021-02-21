Медведев проиграл Джоковичу финале Australian Open
Матч между россиянином и сербом завершился со счетом 5:7, 2:6, 2:6.
© Фото: Bai Xuefei, XinHua, Globallookpress
Российский теннисиcт Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в финале Australian Open.
Игра длилась 1 час 53 минуты и закончилась победой сербского теннисиста со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Это уже девятая за всю карьеру победа Джоковича на Australian Open.
Медведев проиграл в финале турнира серии Большого шлема во второй раз за всю карьеру - в 2019 году он уступил испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.