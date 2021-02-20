«Зенит» проиграл «Арсеналу» и покинул Кубок России
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости
Футбольный клуб «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» в домашнем матче в Санкт-Петербурге в 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Первый мяч в игре забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Со стороны тульской команды голы оформили Кирилл Панченко и Роберт Бауэр - он забил мяч с пенальти.
Соперник «Арсенала» в четвертьфинале будет определен в результате жеребьевки. Клуб из Петербурга покинул соревнование. Также сегодня состоится еще один матч 1/8 финала - в нем сойдутся две московские команды: «Динамо» и «Спартак».