Российские биатлонисты завоевали первую медаль на чемпионате мира

Российские биатлонисты Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место на чемпионате мира, который проходит в Словении. Это первые медали, которые завоевали россияне.

Первое место заняла сборная Норвегии, преодолев трассу за 1 час 12 минут и 27,4 секунды. Серебряный комплект медалей получила шведская команда. Российская сборная уступила лидеру 50,9 секунды.

Тем временем женская сборная России не смогла добраться до медалей и заняла 11-е место. Победителями соревнования также стала Норвегия.