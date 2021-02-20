Большинство спортивных федераций смогут использовать на ЧМ свои логотипы с цветами флага России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что на предстоящих чемпионатах мира большинство российских спортивных федераций смогут использовать собственные логотипы с использованием цветов в том числе национального флага.

«Большинство федераций будут использовать свои собственные логотипы с использованием цветов в том числе национального флага», - сказал Поздняков.

Он также отметил, что на данный момент не может использовать собственные логотипы СБР (Союз биатлонистов России), так как спор по этой теме продолжается, передает ТАСС.

Ранее МОК сообщил, что на Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ОКР. При этом выступление под полным названием - Олимпийский комитет России - запрещено.

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).