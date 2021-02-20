Российские биатлонистки остались без медалей в эстафете ЧМ

На Чемпионате мира по биатлону российским спортсменкам не удалось войти в тройку лидеров. По итогу соревнований сборная России заняла 11-е место в эстафете по биатлону.

Первое место заняла команда из Норвегии, второе - команда Германии. Тройку лидеров замкнула сборная команды из Украины. Сборная России пришла к финишу с отставанием на 2.10.

Ранее теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open, обыграв греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Полуфинал продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 и 7:5.

Соперником россиянина в финале будет первая ракетка мира, действующий победитель турнира Новак Джокович. Завершится Australian Open 21 февраля.