Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в Мельбурне.

В финальной игре она обошла свою соперницу из Чехии Мари Боузкову со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Матч длился 2 часа и 9 минут.

Для 23-летней теннисистки это уже третий в карьере титул на соревнованиях WTA. В 2017 году она выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м победила на Кубке Кремля.