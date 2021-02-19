«Наш Медведев очень силен в "контратаках"»: президент Федерации тенниса РФ рассказал о вероятной победе россиянина в игре с Джоковичем

Матч выдался интересным и с положительным результатом, что самое главное. Соперники хорошо друг друга знали. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «Звезде» о прошедшем матче российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом. А также прокомментировал шансы на победу в финале с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Соперники хорошо друг друга знали. Меня порадовал Медведев тем, что он очень здорово подавал, в отличие от всего турнира, где он подавал неровно. В данном случае 2, 5 сета идеальной была подача. Это было залогом того, что до середине третьего сета не проиграл ни в одной своей подаче. И смог за счет лучших технико-тактических вариантов розыгрыша мяча на чужой подаче, имел некоторые преимущества. Вот это и сказалось в ходе всего матча», - поделился Шамиль Тарпищев.

Он также отметил, что у Стефаноса Циципаса была маленькая зацепка, чтобы выиграть третий сет.

«Хотя была маленькая зацепка у Цицепаса, чтобы выиграть третий сет. Но за счет того, что во время пандемии спортсмены были лишены нормальной соревновательной практики, явно система ни у кого не была достаточно тренированной. Ну Циципаса он преодолел, справился с ним, выиграл третий сет 7:5, с общим счетом 3:0», - сказал президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.

Он также добавил, что Даниил Медведев «показал великолепный теннис - это 11 победа игрока мировой десятки за последние несколько месяцев. Поэтому, и по показателям он - ведущий теннисист мира».

«И радует то, что он играет без явных перепадов, уже есть определенный класс игры. И я надеюсь, что с этой позицией он где-то к лету сообщит, что стал первой ракеткой мира», - сказал эксперт.

Тарпищев также выразил надежду на перспективы в матче Медведева против Джоковича. По его мнению, у российского теннисиста есть «небольшое преимущество перед Джоковичем».

«Мы с надеждой смотрим на перспективы его игры против Джоковича. Джокович хоть и первая ракетка мира, но последний матч между ними Медеведу удалось выиграть. И я думаю, что если он будет подавать так, как подавал с Циципасом, то будет иметь небольшое преимущество перед Джоковичем. И естественно мы полагаем, что он способен выиграть», - добавил он.

В заключение президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уточнил, что «нужно учесть, что Джокович играет "веером" по всему корту. Но наш Медведев очень силен в "контратаках", играет цепко. И я думаю, что все слагаемые приблизительно равноценны. Но при хорошей подаче, Медведев будет иметь преимущество».

Соперником россиянина в финале будет первая ракетка мира, действующий победитель турнира Новак Джокович. Завершится Australian Open 21 февраля.