Спорт «Было немного страшно»: теннисист Медведев рассказал о матче за выход в финал Australian Open Алексей Курильченко Спортсмен рад тому, что смог справиться со стрессом и одолеть Циципаса. © Фото: Paul Zimmer, imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ходе матча полуфинала турнира Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. По словам спортсмена, игра была утомительной. «Было немного страшно, и, должен признаться, я устал. Ведь это полуфинал Большого шлема. И для меня он далеко не 15-й как для Федереры или Джоковича. Так что было непросто, но я рад, что сумел взять игру в свои руки и в итоге сыграю в решающем матче», - рассказал теннисист. Соперником россиянина в финале будет первая ракетка мира, действующий победитель турнира Новак Джокович. Завершится Australian Open 21 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика