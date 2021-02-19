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«Было немного страшно»: теннисист Медведев рассказал о матче за выход в финал Australian Open

Алексей Курильченко
17:57 19.02.2021
Спортсмен рад тому, что смог справиться со стрессом и одолеть Циципаса.
«Было немного страшно»: теннисист Медведев рассказал о матче за выход в финал Australian Open
© Фото: Paul Zimmer, imago-images.de, Globallookpress
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ходе матча полуфинала турнира Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. По словам спортсмена, игра была утомительной.

«Было немного страшно, и, должен признаться, я устал. Ведь это полуфинал Большого шлема. И для меня он далеко не 15-й как для Федереры или Джоковича. Так что было непросто, но я рад, что сумел взять игру в свои руки и в итоге сыграю в решающем матче», - рассказал теннисист.

Соперником россиянина в финале будет первая ракетка мира, действующий победитель турнира Новак Джокович. Завершится Australian Open 21 февраля.

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