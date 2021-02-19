Российские спортсмены будут выступать на Играх в Токио и Пекине под флагом ОКР
На флаге и эмблемах будет присутствовать российский триколор. При этом выступление под полным названием - Олимпийский комитет России - запрещено.
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На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ОКР. При этом выступление под полным названием - Олимпийский комитет России - запрещено. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Согласно решению Всемирного антидопингового агентства, российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх обязаны играть без государственных символов и флага.
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).