Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Российский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира Большого шлема.
© Фото: Schreyer, imago-images.de, Globallookpress
Теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open, обыграв греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Полуфинал продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 и 7:5.
Соперником россиянина в финале будет первая ракетка мира, действующий победитель турнира Новак Джокович. Завершится Australian Open 21 февраля.
Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который сыграет в решающем матче турнира. В карьере спортсмена это дебютный финал в данном турнире. Сейчас он располагается на четвертом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.