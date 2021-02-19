Спорт Даниил Медведев вышел в финал Australian Open Светлана Головина Российский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира Большого шлема. © Фото: Schreyer, imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open, обыграв греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Полуфинал продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 и 7:5. Соперником россиянина в финале будет первая ракетка мира, действующий победитель турнира Новак Джокович. Завершится Australian Open 21 февраля. Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который сыграет в решающем матче турнира. В карьере спортсмена это дебютный финал в данном турнире. Сейчас он располагается на четвертом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика