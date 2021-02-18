Маленькие шаги большого спортсмена: первый тренер Карацева рассказал, как тот попал в теннис

Первый тренер российского теннисиста Аслана Карацева Владимир Рабинович рассказал «Звезде» про самые ранние шаги спортсмена и начало становления его карьеры. По словам Рабиновича, талант к игре можно было отметить с самого детства.

Знакомство наставника с Карацевым произошло, когда тот был еще в совсем маленьком возрасте. В то время тренер занимался с обычными группами из теннисных центров, из учеников которых большими спортсменами становились единицы.

«Я оглядываюсь, а там мальчишечка. Папа стоит рядом, мальчишечка - в 5-6 метрах от стенки, и колотит мяч в стену. Двумя руками справа, двумя руками слева, держа ракетку, в ритме, все попадает», - описал первую встречу Рабинович.

С того момента будущий теннисист стал приходить заниматься на корт. Первое время ему было непросто войти в процесс, ведь он был младшим в группе. Остальные дети были в возрасте 11-12 лет, а он по сравнению с ними совсем малыш. Постепенно мальчик привык заходить на корт, хотя сначала он делал это только с отцом.

© Из личного архива Владимира Рабиновича

«Каждую тренировку я отпускал детей разминаться самим, дети разминались на кортах, а я с ним 15-20 минут, пока они разминались, ставил ему технику и играл. Я почувствовал каким-то образом, что это ребенок будущего, что это талант», - заключил тренер.

Также Рабинович указал, что считает тем важным элементом игры, который позволит уже состоявшемуся теннисисту Карацеву обыграть Новака Джоковича в турнире Большого шлема. По его словам, бывшему воспитаннику необходима свобода и отсутствие скованности.