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Месси забил 650-й мяч за «Барселону»

Валентина Пескова
08:30 01.02.2021
Футболист продолжает успешно играть за спортивный клуб даже на фоне скандала с его руководством.
Месси забил 650-й мяч за «Барселону»
© Фото: Joaquin Corchero, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который намерен судиться с руководством каталонского клуба, забил за него 650-й мяч в своей карьере в составе сине-гранатовых.

Знаменитый аргентинский нападающий отличился в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Для форварда эта игра стала 755-й в составе своего родного клуба, за который он дебютировал в 2004 году.

Ранее стало известно, что футболист намерен подать в суд на руководство ФК из-за публикаций в СМИ данных о размере его заработной платы. Испанская газета El Mundo из-за утечки информации «рассекретила» условия четырехлетнего контракта спортсмена, согласно которому он получает в общей сложности 556 миллионов евро.

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