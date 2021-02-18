Спорт «Краснодар» уступил «Динамо» из Загреба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы Кира Карон Ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе. © Фото: Виталий Тимкив РИА Новости Читайте нас на: В первом матче 1/16 финала Лиги Европы футболисты «Краснодара» уступили на своем поле загребскому «Динамо». Встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 28-й минуте у хозяев первый мяч забил Маркус Берг, Виктор Классон на 69-й минуте. У гостей Бруно Петкович оформил дубль на 15-й и 54-й минутах. Также на 75-й минуте отличился Ияйи Атимвен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика