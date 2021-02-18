«Краснодар» уступил «Динамо» из Загреба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе.
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы футболисты «Краснодара» уступили на своем поле загребскому «Динамо».
Встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 28-й минуте у хозяев первый мяч забил Маркус Берг, Виктор Классон на 69-й минуте.
У гостей Бруно Петкович оформил дубль на 15-й и 54-й минутах. Также на 75-й минуте отличился Ияйи Атимвен.