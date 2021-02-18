Победителем Западной конференции КХЛ стал ЦСКА

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА гарантировал себе первое место в Западной конференции.

Ранее команда ЦСКА проиграла дома челябинскому «Трактору» со счетом 1:2. Но в параллельном матче идущий на втором месте петербургский СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3, что обеспечило ЦСКА победу в конференции.

Ранее объявили дату старта нового сезона чемпионата России по футболу. Соревнование начнется 25 июля 2021 года и завершится 22 мая 2022 года. Также были установлены правила соблюдения санитарных норм при проведении матчей. При рассадке зрителей будет соблюдаться социальная дистанция. Для фотокорреспондентов будет организована «чистая зона», для доступа в которую необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.