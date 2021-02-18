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На ЧМ в случае победы российских лыжников прозвучит гимн FIS

Кира Карон
20:58 18.02.2021
Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится с 25 февраля по 7 марта.
На ЧМ в случае победы российских лыжников прозвучит гимн FIS
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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На церемониях награждения в случае побед российских спортсменов на ЧМ вместо гимна России будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта . Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS.

«На протяжении всего чемпионата мира FIS примет определенные меры. В их число войдет использование гимна FIS вместо гимна России», - заявили в пресс-службе федерации.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее российским лыжникам запретили использовать песню «Катюша» вместо гимна на чемпионате мира. В федерации заявили, что при победе российских спортсменов будет исполняться гимн самой спортивной организации. О причинах отказа от «Катюши» не сообщается.

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