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СМИ: сиделка Марадоны добавляла ему снотворное в алкоголь

Алексей Курильченко
15:44 18.02.2021
По данным издания, женщина делала это для того, чтобы спортсмен «не шумел по ночам».
СМИ: сиделка Марадоны добавляла ему снотворное в алкоголь
© Фото: Vincenzo Noletto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сиделка легендарного футболиста Диего Марадоны подсыпала ему снотворное в алкоголь, чтобы тот «не шумел по ночам». Об этом изданию Daily Mail заявила психолог Гризельда Морел, которая работала с восьмилетним сыном аргентинца.

По словам психолога, последние месяцы жизни Марадона злоупотреблял пивом и вином. При этом он иногда употреблял алкоголь по утрам. В это время у футболиста сильно ухудшилось психическое состояние - однажды один из помощников застал Марадону разговаривающим по воображаемому телефону.

Отмечается, что токсикологическая экспертиза, проведенная в декабре 2020 года, не выявила следов алкоголя или наркотиков в крови Марадоны в момент смерти.

Ранее стали известно, что в круг подозреваемых в ходе расследования дела о смерти Марадоны попали психолог Карлос Диас и медицинские сотрудники Рикардо Омар Альмирон и Хизелла ла Мадрид. Следствие подозревает указанных лиц в совершении преступной халатности, которая привела к смерти 60-летнего чемпиона мира по футболу.

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