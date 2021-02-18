Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна

Российским лыжникам запретили использовать песню «Катюша» вместо гимна на чемпионате мира, который пройдет в немецком городе Оберстдорф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта.

В федерации заявили, что при победе российских спортсменов будет исполняться гимн самой спортивной организации. О причинах отказа от «Катюши» не сообщается.

Предложение заменить гимн песней «Катюша» на международных соревнованиях было озвучено в январе. Выбор мелодии обсуждался в ходе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Также обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, включая современные мелодии.