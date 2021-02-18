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Джокович обыграл Карацева и вышел в финал Australian Open

Алена Миронова
13:41 18.02.2021
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу сербского теннисиста. 
Джокович обыграл Карацева и вышел в финал Australian Open
© Фото: Bai Xuefei, XinHua, Globallookpress
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Российский теннисист Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

Матч, прошедший в четверг, 18 февраля, завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу сербского теннисиста. 

Для 27-летнего Карацева эта игра - первое в карьере выступление на турнире Большого шлема. Следующим соперником Джоковича станет победитель матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

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