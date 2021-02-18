Спорт Джокович обыграл Карацева и вышел в финал Australian Open Алена Миронова Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу сербского теннисиста. © Фото: Bai Xuefei, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Российский теннисист Аслан Карацев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Матч, прошедший в четверг, 18 февраля, завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу сербского теннисиста. Для 27-летнего Карацева эта игра - первое в карьере выступление на турнире Большого шлема. Следующим соперником Джоковича станет победитель матча между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика