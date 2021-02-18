Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Мельбурне

Дарья Касаткина в четверг, 18 февраля, обыграла в полуфинале американку Даниэль Коллинз, обеспечив себе выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мельбурне.

Соперницы провели на корте 2 часа и 27 минут. Российская теннисистка сделала десять подач навылет, совершила три двойных ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи.

В финале соперницей 23-летней теннисистки станет победительница второго полуфинала - Мари Боузкова из Чехии или Бьянка Андрееску из Канады.