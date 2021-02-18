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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Мельбурне

Алена Миронова
11:09 18.02.2021
Теннисистка сделала десять подач навылет, совершила три двойных ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. 
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Мельбурне
© Фото: Dppi, Rob Prange, Globallookpress
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Дарья Касаткина в четверг, 18 февраля, обыграла в полуфинале американку Даниэль Коллинз, обеспечив себе выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мельбурне.

Соперницы провели на корте 2 часа и 27 минут. Российская теннисистка сделала десять подач навылет, совершила три двойных ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. 

В финале соперницей 23-летней теннисистки станет победительница второго полуфинала - Мари Боузкова из Чехии или Бьянка Андрееску из Канады.

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