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РФС начнет использовать электронную систему назначения судей на матчи

Валентина Пескова
00:10 18.02.2021
В настоящее время назначения арбитров производятся департаментом судейства РФС и осуществляются вручную.
РФС начнет использовать электронную систему назначения судей на матчи
© Фото: pixabay.com
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Российский футбольный союз (РФС) с 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнет пользоваться электронной системой, которая будет назначать судей на игры чемпионата.

Предполагается, что данная система, которая была разработана совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ), должна помочь в поиске наиболее эффективного подбора судей на матчи. Сейчас назначения арбитров производятся вручную, за что отвечает департамент судейства РФС.

Как сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, электронная рекомендательная система позволит учесть возможные ограничения и оптимально распределить судейские бригады по матчам с расчетом большого числа факторов, пишет ТАСС.

При этом в РФС подчеркнули, что система пока носит рекомендательный характер, и окончательные решения по назначению судей на матчи останутся все-таки за департаментом судейства РФС.

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