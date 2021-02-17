Теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Мельбурне
Четвертьфинал продолжался 1 час 15 минут. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4.
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Российкая теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации, одержав победу над спортсменкой из Хорватии Петрой Мартич.
Четвертьфинал продолжался 1 час 15 минут. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4.
Соперницей Касаткиной в полуфинале станет теннисистка из Соединенных Штатов Даниэль Коллинз.
Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев в 1/4 финала Australian Open обыграл болгарина Григора Димитрова.