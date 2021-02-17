Первый тренер Карацева рассказал, как теннисист может обыграть Джоковича

Первый тренер российского теннисиста Аслана Карацева Владимир Рабинович оценил перспективы своего бывшего подопечного обыграть серба Новака Джоковича в турнире Большого шлема.

Как рассказал Рабинович в интервью «Звезде», при правильном психологическом настрое у Карацева есть все шансы справиться с титулованным соперником.

«Если пойдет игра сразу, если он (Карацев. - Прим. ред.) почувствует, что он свободен, немножко расслабленно играет, а не скованно, он может выиграть», - заявил тренер.

По мнению Рабиновича, именно отсутствие уверенности, а не техники является причиной проигрышей Карацева более опытным соперникам.

«После каждой игры я писал, чего ему не хватает. Я писал не про технику, потому что я не его тренер сейчас, технику будет тренер исправлять. Я писал про ментальность. По характеру его у него вообще немножко уверенности нет, в частности, это сказалось на теннисе. Нет уверенности в себе. И до сих пор ему это пишу. После каждой игры на Australian Open писал... "Давай, ты можешь лучше, не смотри на авторитеты"», - отметил Рабинович.

Тренер считает, что на результат игры между Джоковичем и Карацевым может повлиять и состояние эйфории, в котором находится российский теннисист из-за попадания в полуфинал.

Рабинович также предположил, что встреча с сербом будет тяжелой физически для Карацева, потому что после множества игр в турнире накопилась определенная усталость.

Джокович и Карацев сыграют в полуфинальном матче Australian Open 18 февраля.