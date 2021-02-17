«Одаренный с детства»: учителя теннисиста Карацева рассказали о его школьной успеваемости

Учителя 48-й школы города Владикавказа рассказали «Звезде» об успеваемости теннисиста Аслана Карацева, который успешно дебютировал в турнире Большого шлема. Аслан перешел в эту школу с восьмого класса и, несмотря на многочисленные тренировки и соревнования, уделял большое внимание учебе и демонстрировал отличную успеваемость по всем предметам.

«Когда он пришел в нашу школу, он был спокойным и выдержанным парнем. Все знали, что он серьезно занимался спортом. Его скромность и выдержанность в детстве стали залогом характера во взрослом возрасте. Родители уделяли большое внимание успеваемости парня. С их стороны у Аслана был правильный контроль», - рассказала учитель русского языка Земфира Хадикова.

По ее словам, Аслан покинул школу в девятом классе, но учителя продолжали следить за его спортивными успехами. Хадикова была уверена, что Карацев добьется успехов в спорте - этому способствовал его характер. Уже в юношестве он стал 600-й ракеткой мира, отметила учитель.

А по словам учителя физкультуры Чермена Чибирова, Карацева с самого детства тянуло к теннису, но при этом он был достаточно одаренным спортсменом, которого мог бы ждать успех и в футболе, и в атлетике.

«С самого детства Аслана тянуло к теннису. Когда он только пришел в школу, я предложил ему принять участие в соревнованиях по легкой атлетике - он стал там призером. В школе учился на отлично - всего несколько четверок. Он очень одаренный спортсмен - мог пойти и в футбол, и в атлетику. Но, смотря в будущее, он выбрал свой любимый вид спорта - теннис», - вспомнил Чибиров.

Он отметил, что многие выпускники 48-й школы впоследствии начали спортивную карьеру - некоторые из них заслужили российские и мировые чемпионские звания.

Ранее тренер Таганрогской теннисной академии Сергей Щербина, где занимался Карацев, рассказал, что из-за личностных качеств и способностей уже с юношеских времен теннисисту можно было прогнозировать большое спортивное будущее. Его профессиональное становление происходило на глазах всех тренеров академии.