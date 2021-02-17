Теннисист Медведев рассказал о сильных судорогах во время матча против Рублева на Australian Open

Теннисист Даниил Медведев назвал матч с Андреем Рублевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии одним из лучших в карьере.

«Нелегко играть против Рублева, но мы соперники, ты выходишь на корт и должен победить. Я знаю его довольно давно, у него потрясающие удары. Сегодня, наверное, один из лучших матчей в моей карьере», - сказал спортсмен на пресс-конференции после встречи.

Медведев рассказал, что перед последним геймом у него начались судороги и он не мог отталкиваться левой ногой. Однако три последних розыгрыша спортсмен смог справиться с недугом и успешно завершить матч.

Четвертьфинал между российскими теннисистами продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

Побороться за место в финале Australian Open Медведеву предстоит с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом.