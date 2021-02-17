Медведев войдет в первую тройку рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев войдет в тройку лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Новый рейтинг опубликуют в понедельник, 22 февраля.

Так, обыграв своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open, Медведев гарантировал себе место не ниже третьего в обновленной версии рейтинга. Об этом сообщается на сайте live-tennis.eu, где ведется подсчет набранных игроками очков.

В настоящий момент у Медведева, являющегося четвертой ракеткой мира, зафиксировано 9 255 очков.