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Теннисист Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Светлана Головина
10:25 17.02.2021
За выход в финал россиянин будет сражаться либо с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, либо с испанцем Рафаэлем Надалем.
Теннисист Медведев вышел в полуфинал Australian Open
© Фото: Bai Xuefei, XinHua, Globallookpress
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Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв восьмую ракетку мира Андрея Рублева.

Четвертьфинал между российскими спортсменами продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

За выход в финал Медведев будет сражаться либо с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, либо с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее в полуфинал Australian Open вышел Аслан Карацев. В истории турнира подобная ситуация, когда в 1/2 выступят сразу два российских теннисиста, впервые.

Действующим чемпионом стартового турнира Большого шлема является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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