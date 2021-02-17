Спорт Теннисист Медведев вышел в полуфинал Australian Open Светлана Головина За выход в финал россиянин будет сражаться либо с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, либо с испанцем Рафаэлем Надалем. © Фото: Bai Xuefei, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв восьмую ракетку мира Андрея Рублева. Четвертьфинал между российскими спортсменами продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2. За выход в финал Медведев будет сражаться либо с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, либо с испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее в полуфинал Australian Open вышел Аслан Карацев. В истории турнира подобная ситуация, когда в 1/2 выступят сразу два российских теннисиста, впервые. Действующим чемпионом стартового турнира Большого шлема является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика