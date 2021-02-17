Названо имя лучшего вратаря XXI века

Игрок итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем текущего века по итогам прошедших двадцати лет. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.

Он же ранее объявлялся лучшим голкипером в 2001-2010 годах, а также занимал вторую позицию в аналогичном рейтинге в 2011-2020. Вторым в списке лучших вратарей XXI века стал экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс.

На третьем месте был указан голкипер Петр Чех, который в новом сезоне представит английский «Челси». Четвертым стал лидер прошлого десятилетия, капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. Сразу за ним последовал вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии Тибо Куртуа. Об этом пишет «360».

Ранее сообщалось, что итальянский спортсмен Буффон сместил легендарного советского вратаря Льва Яшина с места лучших голкиперов всех времен. До этого футболист, представлявший московское «Динамо» и сборную СССР, многократно признавался лучшим вратарем XX века.