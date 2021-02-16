В Москве простятся с легендарным тяжелоатлетом Юрием Власовым

Во вторник, 16 февраля, в Москве состоится прощание с легендарным тяжелоатлетом Юрием Власовым. По предварительным данным, церемония пройдет в храме Боткинской больницы.

Сообщение о смерти Власова поступило 13 февраля. Спортсмену было 85 лет. На его счету 31 мировой рекорд, в числе которых пять в троеборье, и 41 рекорд СССР. В 1960 году атлет стал триумфатором Олимпийских игр. Завершив спортивную карьеру, Власов был успешным литератором и получил несколько премий за свои произведения.

Тяжелоатлет был кумиром для нескольких поколений спортсменов. Благодаря ему тяжелой атлетикой и культуризмом увлеклись многие звезды спорта, в том числе Арнольд Шварценнеггер.