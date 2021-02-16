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Сборная России по водному поло одержала победу над командой из Германии

Кира Карон
21:09 16.02.2021
Соревнования состоялись в Роттердаме.
Сборная России по водному поло одержала победу над командой из Германии
© Фото: pixabay.com
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Команда сборной России обыграла сборную команду из Германии по водному поло в матче олимпийского квалификационного турнира в Роттердаме.

Россияне одержали победу со счетом 17:5.

Следующую игру сборная России проведет 17 февраля против сборной Хорватии.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне - первого в сезоне турнира серии Большого шлема - обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова.

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