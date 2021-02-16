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«Трудолюбие и талант»: тренер рассказал о главных качествах теннисиста Карацева

Светлана Иванова
18:50 16.02.2021
Уже в юношеском возрасте теннисист выделялся среди сверстников на порядок, отметил тренер Таганрогской теннисной академии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский теннисист Аслан Карацев с юношеского возраста демонстрировал выдающийся талант и неимоверное трудолюбие. Об этом «Звезде» рассказал тренер Таганрогской теннисной академии Сергей Щербина, где Карацев оттачивал мастерство владения ракеткой.

«Он с детства отличался неимоверным трудолюбием, талантом, то есть, будучи уже в юношеском возрасте, он выделялся среди сверстников своих на порядок», - подчеркнул тренер.

По его словам, из-за личностных качеств и способностей Карацева уже с юношеских времен теннисисту можно было прогнозировать большое спортивное будущее. Щербина не являлся непосредственным наставником Карацева, однако его профессиональное становление происходило на глазах всех тренеров академии. В стенах спортивного учреждения теннисист провел шесть лет - с 2009 по 2015 год - и постепенно нарабатывал необходимый рейтинг.

«На тот момент все начиналось достаточно плавно, он (Карацев. - Прим. ред.) был сформировавшимся игроком, но у него не хватало рейтинга, потихоньку набирал рейтинг, около 2014 года он уже запрашивался в сборную России по взрослым. То есть плавно входил на свою вершину», - указал Щербина.

Ранее Карацев в 1/4 финала обыграл болгарина Григора Димитрова. Для россиянина это первый полуфинал в турнире Большого шлема.

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