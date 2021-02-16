Объявлена дата старта нового сезона чемпионата России по футболу

В ходе голосования за структуру календаря во время общего собрания Российской премьер-лиги была определена дата старта нового сезона чемпионата России. Соревнование начнется 25 июля 2021 года и завершится 22 мая 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте турнира.

«Проголосовали за структуру календаря сезона 2021/22, при которой Тинькофф РПЛ стартует 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года», - отмечается в сообщении.

Также были установлены правила соблюдения санитарных норм при проведении матчей. При рассадке зрителей будет соблюдаться социальная дистанция. Для фотокорреспондентов будет организована «чистая зона», для доступа в которую необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

В сообщении также указано, что футбольному клубу «Тамбов» будут выделены досрочные выплаты - при соблюдении руководством требований по обеспечению зарплат и погашению долгов.