Всероссийская федерация легкой атлетики подготовила план восстановления международного членства

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) разработала детальный план восстановления, который был направлен в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Документ может быть рассмотрен до 22 февраля. Об этом заявила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Мы отправили в субботу в World Athletics стратегический план и сопутствующие документы. Это было сделано досрочно. ВФЛА также обратилась в международную федерацию с просьбой как можно быстрее дать возможность российским легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы под нейтральным флагом», - сказала Привалова.

В 2015 году членство ВФЛА в международной ассоциации было приостановлено на основании решения Всемирного антидопингового агентства. В 2020 году Совет World Athletics принял решение дать 10 разрешений на участие в международных соревнованиях российским спортсменам.