Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open

Теннисист из Сербии Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии после победы над спортсменом из Германии Александром Зверевым. Джокович сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Матч Джоковича и Зверева состоялся в Мельбурне и продолжался 3,5 часа. Игра завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

Карацев в 1/4 финала обыграл болгарина Григора Димитрова. Для россиянина это первый полуфинал в турнире Большого шлема. Его будущий оппонент, Джокович, является действующим чемпионом турнира.