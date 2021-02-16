Спорт РПЛ поддержала досрочное выделение выплат ФК «Тамбов» Алексей Курильченко Выплаты будут выделены при условии реструктуризации долгов клуба. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Российская премьер-лига поддержала досрочное выделение средств футбольному клубу «Тамбов». Финансы положены от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги. «Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ», - говорится в сообщении. Отмечается, что финансы будут выделены при условии выполнения клубом определенных обязательств, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о субсидиях из других источников. По данным на 22 января, долг клуба составляет 130 миллионов рублей. Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее заявлял, что «Тамбов» получит от спонсоров РПЛ около 51 миллиона рублей. ФК «Тамбов» неоднократно привлекался к ответственности за невыплату зарплаты. Руководство клуба объясняет образование долга нежеланием местных властей предоставлять финансирование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика