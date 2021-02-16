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Легенда мирового спорта: в Москве прощаются с тяжелоатлетом Юрием Власовым

Андрей Аркадьев
15:52 16.02.2021
За свою карьеру прославленный спортсмен установил 31 мировой рекорд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве прощаются с легендой мирового спорта тяжелоатлетом Юрием Власовым. Церемония проходит в храме при Боткинской больнице. Власова называли символом советского спорта.

«Человек-легенда. Он и в политике, и в творчестве проявил себя. Свою жизнь связывал с армией, с Вооруженными силами. Окончил Суворовское училище, Академию имени Жуковского. Несколько лет защищал цвета Центрального спортивного клуба армии. Это, конечно, для нас большая утрата», - сказал начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов.

Сообщение о смерти Власова поступило 13 февраля. Спортсмену было 85 лет. На его счету 31 мировой рекорд, в числе которых пять в троеборье, и 41 рекорд СССР. В 1960 году атлет стал триумфатором Олимпийских игр. Завершив спортивную карьеру, Власов был успешным литератором и получил несколько премий за свои произведения.

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