Спорт Легенда мирового спорта: в Москве прощаются с тяжелоатлетом Юрием Власовым Андрей Аркадьев За свою карьеру прославленный спортсмен установил 31 мировой рекорд. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве прощаются с легендой мирового спорта тяжелоатлетом Юрием Власовым. Церемония проходит в храме при Боткинской больнице. Власова называли символом советского спорта. «Человек-легенда. Он и в политике, и в творчестве проявил себя. Свою жизнь связывал с армией, с Вооруженными силами. Окончил Суворовское училище, Академию имени Жуковского. Несколько лет защищал цвета Центрального спортивного клуба армии. Это, конечно, для нас большая утрата», - сказал начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов. Сообщение о смерти Власова поступило 13 февраля. Спортсмену было 85 лет. На его счету 31 мировой рекорд, в числе которых пять в троеборье, и 41 рекорд СССР. В 1960 году атлет стал триумфатором Олимпийских игр. Завершив спортивную карьеру, Власов был успешным литератором и получил несколько премий за свои произведения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика