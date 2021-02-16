Легенда мирового спорта: в Москве прощаются с тяжелоатлетом Юрием Власовым
В Москве прощаются с легендой мирового спорта тяжелоатлетом Юрием Власовым. Церемония проходит в храме при Боткинской больнице. Власова называли символом советского спорта.
«Человек-легенда. Он и в политике, и в творчестве проявил себя. Свою жизнь связывал с армией, с Вооруженными силами. Окончил Суворовское училище, Академию имени Жуковского. Несколько лет защищал цвета Центрального спортивного клуба армии. Это, конечно, для нас большая утрата», - сказал начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов.
Сообщение о смерти Власова поступило 13 февраля. Спортсмену было 85 лет. На его счету 31 мировой рекорд, в числе которых пять в троеборье, и 41 рекорд СССР. В 1960 году атлет стал триумфатором Олимпийских игр. Завершив спортивную карьеру, Власов был успешным литератором и получил несколько премий за свои произведения.