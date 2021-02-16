«Это не предел»: Тарпищев прокомментировал выход Карацева в полуфинал Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «Звезде» выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Он все время был в сборных, в юношеских командах России. Кроме того, в составе Кубка Дэвиса против команды Германии в 2016 году. Вывел три медали в последних двух Универсиадах: золото, серебро и бронза», - рассказал Тарпищев.

К тем результатам, которые мы наблюдаем сегодня, привела также и работа с новым тренером из Белоруссии Егором Яцюком.

«Сейчас реально он играет уже на уровне мировой тридцатки. Я думаю, это для него не предел. Думаю, что продвижение вперед до верха мировой десятки - это возможно», - считает глава Федерации тенниса.

Говоря о предстоящей игре между Рублевым и Медведевым, Тарпищев отметил, что угадать победителя на сегодня чрезвычайно сложно.

«Я могу одно сказать: класс игры у обоих теннисистов подровнялся в силу того, что Рублев провел феноменально прошлогодний сезон. И тактически они играют по-разному. Если Рублев проповедует более агрессивный, атакующий теннис с мощными ударами, то Медведев изощрен техникой тактических ухищрений», - сказал Тарпищев.

Главное, отметил он, чтобы матч не был очень длинным и пятисетовым, потому что одному из игроков нужно двигаться дальше и пытаться выиграть Большой шлем.