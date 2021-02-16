Спорт Россиянин Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису Светлана Головина За выход в финал теннисист будет сражаться с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Российский теннисист Аслан Карацев в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне - первого в сезоне турнира серии Большого шлема - обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова. Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Для 27-летнего Карацева это первый полуфинал в турнире Большого шлема. За выход в финал россиянин будет сражаться либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Александром Зверевым. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Джокович. Завершится Открытый чемпионат Австралии 21 февраля. На данный момент Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика