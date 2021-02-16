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Порог холода: при какой температуре нельзя заниматься спортом на улице зимой

Анна Берестовая
00:44 16.02.2021
При экстремально низких температурах можно получить серьезное охлаждение вдыхаемым воздухом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Chasovitin Global Look Press
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Врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Спасский рассказал «Звезде», при какой температуре россияне могут заниматься спортом во время зимних морозов. По словам эксперта, стандартным «холодовым порогом» в данном случае считается -30 градусов.

«Когда мы занимаемся спортом, то, естественно, у нас  растет частота дыхания и, как правило,  дыхание идет через ротоглотку. Поэтому очень высокий риск развития бронхита, пневмонии и заболеваний верхних дыхательных путей. Это очень серьезное можно получить охлаждение вдыхаемым воздухом», - объяснил медик.

Спасский предупредил, что при экстремально низких температурах можно получить также заболевания носовой полости. Так, в подобных условиях способен развиться фронтит.

Ранее вирусолог указал, что может служить причиной повторного заражения коронавирусной инфекцией. По предположению врача, возвращение COVID-19 часто связано с ослабеванием возникшего ранее иммунитета или «пробивной» дозой вируса.

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