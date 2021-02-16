Порог холода: при какой температуре нельзя заниматься спортом на улице зимой

Врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Спасский рассказал «Звезде», при какой температуре россияне могут заниматься спортом во время зимних морозов. По словам эксперта, стандартным «холодовым порогом» в данном случае считается -30 градусов.

«Когда мы занимаемся спортом, то, естественно, у нас растет частота дыхания и, как правило, дыхание идет через ротоглотку. Поэтому очень высокий риск развития бронхита, пневмонии и заболеваний верхних дыхательных путей. Это очень серьезное можно получить охлаждение вдыхаемым воздухом», - объяснил медик.

Спасский предупредил, что при экстремально низких температурах можно получить также заболевания носовой полости. Так, в подобных условиях способен развиться фронтит.

Ранее вирусолог указал, что может служить причиной повторного заражения коронавирусной инфекцией. По предположению врача, возвращение COVID-19 часто связано с ослабеванием возникшего ранее иммунитета или «пробивной» дозой вируса.