Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии
Он сразится с Даниилом Медведевым за выход в полуфинал.
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Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
Рублев в матче четвертого раунда встретился с норвежцем Каспером Руудом, который при счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы, снявшись с игры.
Теперь за выход в полуфинал Australian Open Рублев поспорит со своим соотечественником Даниилом Медведевым.