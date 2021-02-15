Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

Рублев в матче четвертого раунда встретился с норвежцем Каспером Руудом, который при счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу россиянина отказался от продолжения борьбы, снявшись с игры.

Теперь за выход в полуфинал Australian Open Рублев поспорит со своим соотечественником Даниилом Медведевым.