Домой с победой: российские хоккеисты вернулись после триумфа в Евротуре

Сборная России по хоккею, досрочно победившая в Евротуре, вернулась домой. Спортсменов, которые выиграли турнир уже в девятый раз, в аэропорту встретили журналисты и болельщики.

В Мальме россияне показали отменную игру, разгромив в третьем туре Чехию со счетом 7-3. Всего подопечные Игоря Ларионова одержали рекордные девять побед в девяти матчах, завоевав все три трофея Евротура. В активе нашей сборной 24 очка, и это при том, что команда сражалась без членов НХЛ, и в составе было сразу восемь игроков молодежной сборной.

Ранее сообщалось, что российская команда сумела одержать победу над шведами. Исход напряженной игры, завершившейся со счетом 2:1, решился в серии буллитов.