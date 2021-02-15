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Массовая авария с 16 автомобилями в гонке NASCAR попала на видео

Анна Берестовая
02:38 15.02.2021
Массовое столкновение произошло на 15-м круге заезда.
Массовая авария с 16 автомобилями в гонке NASCAR попала на видео
© Фото: Bob Fina ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В США во время проходящей в штате Флорида гонки нового сезона NASCAR «Дайтона 500» произошла массовая авария. На трассе в воскресенье, 14 февраля, столкнулись 16 автомобилей участников соревнования.

Причиной происшествия стал неудачный разворот одной из машин, совершенный на 15-м круге гонки. Всего участники должны были проехать две сотни кругов по трассе, однако столкновение потерявшего контроль водителями с соседними автомобилями вызвало цепную реакцию и заезд пришлось приостановить.

После некоторого времени временная остановка превратилась в отмену гонки с связи с надвигающейся грозой. В настоящее время информации о дате возобновления заезда не поступало. Об этом сообщили на сайте Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей.

Ранее сообщалось, что гонщик Даниил Квят занял 4-е место на Гран-при «Формулы-1». Россиянин представлял на трассе команду «Scuderia Alpha Tauri».

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