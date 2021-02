Массовая авария с 16 автомобилями в гонке NASCAR попала на видео

В США во время проходящей в штате Флорида гонки нового сезона NASCAR «Дайтона 500» произошла массовая авария. На трассе в воскресенье, 14 февраля, столкнулись 16 автомобилей участников соревнования.

Причиной происшествия стал неудачный разворот одной из машин, совершенный на 15-м круге гонки. Всего участники должны были проехать две сотни кругов по трассе, однако столкновение потерявшего контроль водителями с соседними автомобилями вызвало цепную реакцию и заезд пришлось приостановить.

