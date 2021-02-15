Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении

Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменке удалось преодолеть высоту 1,94 метра. Второе место заняла Кристина Королева, третье - Мария Кочанова. Обе спортсменки показали результат 1,91 метра, однако Королева потратила меньше попыток на преодоление высоты.

В 2020 году американский журнал Track & Field признал Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту. Ей удалось выиграть все пять турниров, в которых она принимала участие. Лучший результат Ласицкене показала на турнире «Русская зима» 9 февраля, где ей удалось преодолеть планку высотой 2,05 метра.