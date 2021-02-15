Шварценеггер почтил память советского тяжелоатлета Юрия Власова

Арнольд Шварценеггер в своем в Twitter-аккаунте отдал дань памяти легендарному тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону Юрию Власову.

«Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов, и вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что всего добился сам», - говорится в обращении.

Шварценеггер отметил, что Власов был одним из сильнейших людей в мире и считал, что «настоящая сила исходит от слов». По его мнению, тяжелоатлет был единственным в своем роде и каждый должен «найти вдохновение в его истории».

© Schwarzenegger, Twitter

Юрий Власов скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Прощание с олимпийским чемпионом предварительно назначено на 16 февраля.

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