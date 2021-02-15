«Это повторение успеха легенд хоккея СССР»: Фесюк о досрочной победе сборной РФ по хоккею в Евротуре

Российская сборная по хоккею показала великолепный результат, повторив успехи легендарных хоккеистов, которые играли еще за СССР. Об этом заявил «Звезде» советник президента Федерации хоккея России Валерий Фесюк.

«По мере возможности я следил за играми, конечно. У наших легенд хоккея Вячеслава Быкова с Игорем Захаркиным в свое время тоже было по девять побед. И у Игоря Ларионова - тоже девять. Так что это - великолепный результат, повторение успехов еще времен команды СССР. Дай Бог так держать нашей сборной и дальше», - прокомментировал Валерий Фесюк.

Особенно отметил советник президента Федерации хоккея России игру вратаря сборной Ярослава Аскарова - «великолепный парень, который вырос до уровня мирового значения», и нападающего Василия Подколзина.

Как рассказал ранее главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею и и.о. главного тренера национальной команды Игорь Ларионов, состязания, подобные финальному матчу Шведских игр, закаляют характер команды и дают надежду на большое будущего российского хоккея.