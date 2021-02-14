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Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира

Иван Линдеманн
20:13 14.02.2021
Золотую медаль получила Ангелина Голикова, ставшая первой на дистанции 500 метров.
Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира
© Фото: Денис Костюченко, РИА Новости
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Россияне завоевали 11 наград на чемпионате мира по конькобежному спорту. В копилке спортсменов - одна золотая, три серебряных и семь бронзовых медалей.

На турнире, который завершился в нидерландском Херенвене в воскресенье, 14 февраля, золотую медаль получила Ангелина Голикова, ставшая первой на дистанции 500 метров. Две серебряные медали - у Павла Кулижникова. Он занял вторые места на дистанциях 500 и 1000 метров. Одна серебряная награда после дистанции 5000 метров отошла Наталье Ворониной. Бронзовые медали получили Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова.

По общему числу наград российские конькобежцы уступили только нидерландским спортсменам, которые завоевали 18 медалей. По количеству побед спортсменов из РФ обошли представители США и Швеции.

Международный сезон по конькобежному спорту проходил в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса.

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