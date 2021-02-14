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Ларионов дал оценку игре сборной России, досрочно выигравшей Евротур

Тамара Астапенкова
18:44 14.02.2021
Исполняющий обязанности главного тренера считает, что ребята проявили характер и мастерство.
© Видео: Федерация хоккея России © Фото: fhr, VK
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Главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею и исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Игорь Ларионов заявил, что такие игры, как финальный матч Шведских игр, закаляют характер команды и дают надежду на большое будущее.

Сегодня сборная России в заключительном матче на Шведских играх в тяжелой борьбе со счетом 7:4 обыграла сборную Чехии. Россияне одержали девятую победу подряд и досрочно выиграли Евротур.

Российская сборная первой забросила шайбу. Однако потом в ворота россиян чехи забросили сразу три шайбы. И только в конце второго периода преимущество соперников было сокращено до одной шайбы. На перерыв россияне уходили со счетом 2:3.

«Очень важно было забить, так как уходить на третий период при счете 1:3 в решающем матче не очень хотелось. В перерыве было сказано, что 20 минут игрового времени – это большое количество времени. Зная, что чехи довольно плотно играют в обороне и на контратаках, были внесены коррективы: чтобы не форсировали события, чтобы была терпеливая игра с шайбой, чтобы шел пас и не было индивидуальной игры по одному», - рассказал Ларионов.

По словам тренера, ребята все установки, данные в перерыве, восприняли правильно. Они начали активно играть в атаке и создавать моменты, дорожить шайбой, отметил Ларионов.

«Это помогло нам игру перевернуть. Все голы, заброшенные в третьем периоде, говорят о том, что у команды большой характер, большой резерв, несмотря на то, что мы только собрались, не играли месяц. Ребята показали насколько они несгибаемые, насколько могут держать удар и коллективно выигрывать матчи», - сказал главный тренер.

Комментируя досрочную победу сборной в Евротуре, Ларионов сказал, что любая победа на любом турнире играет большую роль и очень важна.

«Для ребят это огромный шаг в их карьере. Играя три игры за четыре дня с сильными командами, они проявили характер, мастерство, неуступчивость. Именно такие игры закаляют игроков. Ребята растут именно через такие матчи, вытащенные в тяжелейшей борьбе. И все это дает нам возможность надеяться на большое будущее», - считает Ларионов.

Тренер добавил, что во втором перерыве сказал ребятам, «Ярик Аскаров (вратарь) подтащит, а вы забьете».

«Не так все плохо, как кажется. Мы хотим, чтобы команда умела побеждать несмотря на любые ситуации», - подытожил тренер.

В заключительном матче с чехами на Шведских играх за сборную России шайбы забросили: Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков.

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