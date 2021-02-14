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Сборная России по хоккею досрочно выиграла общий зачет Евротура

Иван Линдеманн
16:28 14.02.2021
Данная победа стала для сборной РФ девятой подряд в Еврохоккейтуре. По этому показателю национальная команда сравнялась с финнами.
Сборная России по хоккею досрочно выиграла общий зачет Евротура
© Фото: fhr, VK
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Сборная России по хоккею досрочно выиграла общий зачет Евротура, обыграв в рамках шведского этапа команду Чехии.

«За целый этап до завершения соревнований сборная России становится победителем Еврохоккейтура 2020-2021! Поздравляем игроков, штаб и, конечно, болельщиков. Спасибо всем, кто верил в команду!», - сказано в сообщении, опубликованном на странице национальной команды в Twitter.

Встреча, прошедшая в Мальме, завершилась со счетом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1). Шайбы забросили: Захар Бардаков, Павел Красковский, Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов  и Никита Чибриков.

На май запланирован чешский этап турнира, но на позиции россиян он не повлияет. Сборная уже набрала 24 очка, в активе у чехов - 11 баллов, у шведов и финнов - по 8.

Данная победа стала для сборной РФ девятой подряд в Еврохоккейтуре. По этому показателю национальная команда сравнялась с финнами. Швеция становилась победителем четыре раза, Чехия - два.

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